10 Aralık 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

PSG başkanından Webo'ya özel forma

PSG başkanından Webo'ya özel forma
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 10.12.2020

Rumen dördüncü hakem 'nun ırkçı söylemde bulunduğu Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'ya Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den jest!

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan -Başakşehir maçının 14. dakikasında Rumen 4. hakem , Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti.

Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından ertelenen mücadele PSG'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona ererken Fransız kulübünün başkanından Webo'ya bir jest geldi.

PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, 'ya imzalı PSG forması hediye etti.

PSG başkanından Webo'ya özel forma

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Topal sert konuştu! İspat ederlerse futbolu bırakırım Topal sert konuştu! "İspat ederlerse futbolu bırakırım"
Okan Buruk: İki takım çok güçlü bir karar verdi Okan Buruk: İki takım çok güçlü bir karar verdi
Paris'te tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek Paris'te tarihe geçen anlar! Irkçılığa karşı tek yürek
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör