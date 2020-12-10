10 Aralık 2020, Perşembe
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PSG başkanından Webo'ya özel forma
Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemde bulunduğu Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya Paris Saint-Germain Başkanı Nasser Al-Khelaifi'den jest!
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nun 6. ve son haftasında oynanan PSG-Başakşehir maçının 14. dakikasında Rumen 4. hakem Sebastian Coltescu, Webo'ya yönelik ırkçı söylemde bulunmuş, bunun üzerine turuncu-lacivertli futbolcular sahadan çekilmişti.
Maç, hakem heyetinin değiştirilmesinin ardından ertelenen mücadele PSG'nin 5-2'lik üstünlüğüyle sona ererken Fransız kulübünün başkanından Webo'ya bir jest geldi.
PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Pierre Webo'ya imzalı PSG forması hediye etti.
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