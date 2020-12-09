PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.