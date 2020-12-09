09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği maçın 14. dakikasında Pierre Webo, 4. hakemin ırkçı saldırısına uğramıştı. Skandal olayın ardından ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi. İşte o sözler...

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 09.12.2020

Saint-Germain ile 'in karşı karşıya geldiği Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin , Başakşehir'in yardımcı antrenörü 'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya çıktı.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

KART UEFA TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ

İstanbul Futbol Kulübü, Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Saint-Germain ile oynadıkları maçta gören yardımcı antrenörleri 'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU

4'üncü hakem 'nun üzerine yürüyen , hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ

Uzun süren tartışmanın ardından delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. 'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

MAÇIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ

Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, 'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırıldı.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ

4. hakemin 'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

SKANDAL HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ

AS'da yer alan haberde, maçının 4. hakemi 'nun konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü.

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