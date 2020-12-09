PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir'in deplasmanda PSG ile karşı karşıya geldiği maçın 14. dakikasında Pierre Webo, 4. hakemin ırkçı saldırısına uğramıştı. Skandal olayın ardından ırkçılık yapan Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi. İşte o sözler...
Paris Saint-Germain ile Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.
WEBO'YA KIRMIZI KART ÇIKMIŞTI
Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı.
KART UEFA TARAFINDAN İPTAL EDİLDİ
İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Fransa temsilcisi Paris Saint-Germain ile oynadıkları maçta kırmızı kart gören yardımcı antrenörleri Pierre Webo'nun kartının dondurulduğunu açıkladı.
DEMBA BA'NIN SÖZLERİ ÇOK KONUŞULDU
4'üncü hakem Sebastian Coltescu'nun üzerine yürüyen Demba Ba, hakeme, "Hiç bir zaman 'bu beyaz adam' diye belirtmiyorsun, 'bu adam' diye hitap ediyorsun. O zaman niye Webo'dan 'bu siyah adam' diye bahsediyorsun?" sözleriyle tepki gösterdi. Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk da 4. hakeme, "Sen ırkçı mısın" sözüyle tepki gösterdi.
ÖNCE BAŞAKŞEHİR ARDINDAN PSG SAHAYI TERK ETTİ
Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti. Mbappe, Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine destek oldu ve takım arkadaşlarını da sahayı terk etmeleri için teşvik etti. PSG'li Mbappe'nin, Webo'ya ırkçı saldırıda bulunan 4. hakem için "Biz bu adamla oynayamayız" dediği belirtildi.
MAÇIN ERTELENMESİNE KARAR VERİLDİ
Takımlar içeri gittikten sonra uzun süren bir bekleyiş ve görüşme trafiği oldu. Başakşehirli futbolcular, Sebastian Coltescu'nun gönderilmesini aksi takdirde maça çıkmayacaklarını iletti. Uzun bekleyiş sonrası maçın yeni hakemlerle bugün TSİ 20.55'te kaldığı yerden devam etmesi kararlaştırıldı.
İLK SAVUNMASI PES DEDİRTMİŞTİ
4. hakemin UEFA'ya yaptığı ilk savunmada "Ben negro değil, negru dedim. Rumence'de negru, siyah adam demek. Kendisine hakarette bulunmadım" sözleriyle kendini aklamaya çalıştığı ortaya çıkmıştı.
SKANDAL HAKEMDEN AÇIKLAMA GELDİ
AS'da yer alan haberde, Başakşehir – PSG maçının 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun konu hakkında yaptığı açıklamaya yer verildi
Coltescu, "Ben sadece iyi olmaya çalışıyorum. Bugünlerde hiçbir siteden haber okumayacağım. Beni tanıyan herkes ırkçı olmadığımı bilir" dedi.
Coltescu'nun bu açıklamaları, sosyal medyada birçok Türk futbolsever tarafından büyük tepki gördü.
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