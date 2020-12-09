09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı CANLI

PSG - Başakşehir | CANLI
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4. hakemin 'ya ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kalan - maçı, 14. dakikadan kaldığı yerden devam ediyor. PSG - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Şampiyonlar Ligi'nde 4. hakemin Yardımcı Antrenörü 'ya yönelik ırkçı söylemlerinin ardından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen - Başakşehir maçı, kaldığı yerden devam ediyor. Parc des Princes'te oynanan mücadele, saat 20.55'te 14. dakikada kaldığı yerden başladı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı zorlu mücadelede forma giyemiyor.

PSG - Başakşehir maçında Webo'ya ırkçılık yapan hakem Sebastian Coltescu'dan açıklama geldi!

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, , Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, , Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

PSG'nin paylaşımına Başakşehir'den yanıt!

HAKEMLER TAMAMEN DEĞİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşmanın hakemleri tamamen değişti. PSG - Başakşehir maçında Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalıyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapıyor.

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