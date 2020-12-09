UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 4. hakemin Pierre Webo'ya ırkçı söylemleri nedeniyle yarıda kalan PSG - Başakşehir maçı, 14. dakikadan kaldığı yerden devam ediyor. PSG - Başakşehir maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hakemin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin ardından 9 Aralık Çarşamba gününe ertelenen PSG - Başakşehir maçı, kaldığı yerden devam ediyor. Parc des Princes'te oynanan mücadele, saat 20.55'te 14. dakikada kaldığı yerden başladı.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemiyor.

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, Neymar, Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, Hasan Ali Kaldırım, Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, Mehmet Topal, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

HAKEMLER TAMAMEN DEĞİŞTİ

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain ile Başakşehir arasında oynanan maçta yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşmanın hakemleri tamamen değişti. PSG - Başakşehir maçında Hollanda Futbol Federasyonu'ndan Danny Makkelie düdük çalıyor. Makkelie'nin yardımcılıklarını Hollanda'dan Mario Diks ve Polonya'dan Marcin Boniek yapıyor. Maçın dördüncü hakemi ise Polonyalı Bartosz Frankowski. VAR'da İtalya'dan Marco Di Bello ve AVAR'da ise yine İtalyan Maurizio Mariani görev yapıyor.

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