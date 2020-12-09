Medipol Başakşehir'den paylaşım! "Her zaman..."

Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir mücadelesinde temsilcimize yönelik yaşanan ırkçı muamele sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Medipol Başakşehir Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain'e konuk olmuştu. Mücadelenin henüz başında karşılaşmanın Rumen 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevi yürüten eski futbolcu Pierre Webo'ya yönelik kullandığı ırkçı söylemler sonrası temsilcimiz karşılaşmadan çekilme kararı almıştı.

Müsabakanın farklı hakemlerle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilirken yaşanan bu skandal olayın yankıları sürüyor. Birçok isim ve kulüp konuyla alakalı destek mesajlarını paylaşırken, Medipol Başakşehir'den de bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda "Medipol Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısındadır" notu düşüldü. İşte o paylaşım...

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