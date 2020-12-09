Medipol Başakşehir'den paylaşım! "Her zaman..."
Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain-Medipol Başakşehir mücadelesinde temsilcimize yönelik yaşanan ırkçı muamele sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Medipol Başakşehir Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fransa Ligue 1'in dev kulübü Paris Saint-Germain'e konuk olmuştu. Mücadelenin henüz başında karşılaşmanın Rumen 4. hakemi Sebastian Coltescu'nun, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevi yürüten eski futbolcu Pierre Webo'ya yönelik kullandığı ırkçı söylemler sonrası temsilcimiz karşılaşmadan çekilme kararı almıştı.
Müsabakanın farklı hakemlerle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilirken yaşanan bu skandal olayın yankıları sürüyor. Birçok isim ve kulüp konuyla alakalı destek mesajlarını paylaşırken, Medipol Başakşehir'den de bir paylaşım geldi.
Yapılan paylaşımda "Medipol Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısındadır" notu düşüldü. İşte o paylaşım...
#ThisIsIstanbul Başakşehir!— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 9, 2020
✊🏿 𝑩𝒂𝒔𝒂𝒌𝒔𝒆𝒉𝒊𝒓 𝒉𝒂𝒔 𝒂𝒍𝒘𝒂𝒚𝒔 𝒃𝒆𝒆𝒏 𝒂𝒈𝒂𝒊𝒏𝒔𝒕 𝒓𝒂𝒄𝒊𝒔𝒎! pic.twitter.com/TeVcKc5np2
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Kuruluş Osman 33. bölüm izle! Kuruluş Osman son bölüm tek parça izle
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları