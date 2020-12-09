09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den paylaşım! "Her zaman..."

Medipol Başakşehir'den paylaşım! Her zaman...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

Şampiyonlar Ligi'nde Saint-Germain- mücadelesinde temsilcimize yönelik yaşanan ırkçı muamele sonrası tepkiler çığ gibi büyüyor. Son olarak Medipol Başakşehir Kulübü de sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu.

Şampiyonlar Ligi H Grubu mücadelesinde temsilcimiz , Ligue 1'in dev kulübü Saint-Germain'e konuk olmuştu. Mücadelenin henüz başında karşılaşmanın Rumen 4. hakemi 'nun, Medipol Başakşehir'de yardımcı antrenörlük görevi yürüten eski futbolcu 'ya yönelik kullandığı ırkçı söylemler sonrası temsilcimiz karşılaşmadan çekilme kararı almıştı.

Müsabakanın farklı hakemlerle ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilirken yaşanan bu skandal olayın yankıları sürüyor. Birçok isim ve kulüp konuyla alakalı destek mesajlarını paylaşırken, Medipol Başakşehir'den de bir paylaşım geldi.

Yapılan paylaşımda "Medipol Başakşehir her zaman ırkçılığın karşısındadır" notu düşüldü. İşte o paylaşım...

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