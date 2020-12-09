09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Jose Mourinho'dan ırkçılık mesajı! "PSG-Başakşehir maçı simgeleşecek"

Mourinho'dan ırkçılık mesajı! Bu maç simgeleşecek
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

ekiplerinden Tottenham'ı çalıştıran Portekizli teknik direktör , Başakşehir Yardımcı Antrenörü 'nun ırkçı söylemlere maruz kaldığı -Başakşehir maçının simgeleşeceğini söyledi.

Mourinho, Avrupa Ligi J Grubu'nun son haftasında oynayacakları LASK karşılaşması öncesi düzenlenen basın toplantısında, ve Medipol Başakşehirli futbolcuların sahayı terk etmesine yol açan olayı değerlendirdi.

Irkçılığın her şekliyle savaşılması gerektiğini vurgulayan Portekizli çalıştırıcı, "Bunu asla kabul edemeyiz. Orta hakem Ovidiu Hategan'ı tanırım. İyi bir insan ve iyi bir hakemdir ancak 4. hakemi tanımıyorum. İleride simgeleşecek bir olaya dolaylı da olsa dahil olmak hiç de hoş değil. 4. hakeme gelince kabul edilemeyecek bir hata yaptı, şu an sadece kalpten bir özür dileyebilir. Hepimizin sorumlulukları var ve hata yaparsak bunu kabullenmeliyiz." yorumunu yaptı.

Mourinho, benzer olayların yaşanmaması temennisinde bulunarak, "Bu maç simgeleşecek. Bir karşılaşması, üzücü bir sebeple 15 dakika sonra durdu. Bir futbol adamı olarak çok üzgünüm." ifadelerini kullandı.

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