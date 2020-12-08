08 Aralık 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Ülke puanı aşkına! İşte Başakşehir'in PSG maçı 11'i

Ülke puanı aşkına! İşte Başakşehir'in PSG maçı 11'i
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.12.2020

Avrupa’ya veda eden Başakşehir, ülke puanı açısından zor zamanlar geçirdiğimiz bu dönemde, Şampiyonlar Ligi'nde gruptaki son maçında PSG’ye konuk oluyor.Zorlu mücadele öncesi ve sahaya süreceği ilk 11'leri belirledi.

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda son maçında bugün Fransa'dan PSG'ye konuk olacak. Parc des Princes Stadı'ndaki maç saat 23.00'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayınlanacak. Leipzig'e yenilerek Avrupa'ya veda eden temsilcimizin, ülke puanı açısından kritik bir dönemden geçtiğimiz bu sezonda alacağı bir puan bile çok büyük bir önem taşıyor. Turuncu-lacivertlilerde sakatlığı süren Caiçara ile kart cezalısı Skrtel forma giyemeyecek.

PSG - BAŞAKŞEHİR MAÇINDA MUHTEMEL 11'LER
PSG: Navas, Marquinhos, Diallo, Kurzawa, Florenzi, Draxler, Rafinha, Veratti, Sarabia, Mbappe, Kean.

Başakşehir: Mert Rafael Epureanu Ponck Bolingoli Mahmut Berkay İrfan Can Visca Chadli Demba Ba.

TUCHEL TEDİRGİN
PSG hocası , basın toplantısında oldukça tedirgindi. Tuchel, "Boşluk verirsek rakibin gol atma yeteneği oldukça fazla. Basite alacağımız bir takım değil" dedi.

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