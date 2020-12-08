08 Aralık 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçının 11'leri belli oldu!

PSG - Başakşehir | İlk 11'ler belli oldu
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

'nde H grubu 6. hafta maçında temsilcimiz , Fransa Ligi temsilcisi ile karşılaşacak. Başakşehir, son maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek istiyor. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Medipol , H Grubu'nda altıncı ve son maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımına konuk oluyor.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 23.00'te başlıyor. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya gelecek.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemeyecek.

PARIS SAINT GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, , Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, , Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, , Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

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