09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ'dan ilk açıklama geldi! "4. hakem çıkarsa biz sahada olmayacağız"

Gümüşdağ'dan ilk açıklama geldi! 4. hakem çıkarsa biz çıkmayacağız
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son dakika haberi... Medipol Başkanı , - Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalının ardından açıklamalarda bulundu. Gümüşdağ, 4. hakemin maça çıkması durumunda sahaya çıkmayacaklarını söyledi.

İstanbul Futbol Kulübü Başkanı , Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain () ile yaptıkları maçta yardımcı antrenörleri Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunan Rumen dördüncü hakem Sebastian Coltescu'nun sahada kalması durumunda müsabakaya devam etmeyeceklerini söyledi.

Gümüşdağ, yaptığı açıklamada, "Dünya futbolu için çok kötü bir gün ve an. Dördüncü hakem orta hakemi ikaz ediyor ve 'Atmalıyız.' diyor. Kırmızı kartla gelip, kartı gösterirken Webo'yu göstererek 'Negro' diyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilebilir değil. Dördüncü hakem maçta kalırsa maça çıkmama kararı aldık. Eğer dördüncü hakem UEFA delegesi tarafından saha dışına çıkarılırsa maça devam edeceğiz. Başka türlü maça devam etmiyoruz. Bunu açık ilan ettik. Eğer dördüncü hakem çekilirse maça devam etme kararımız var. Onun dışında maça çıkmayacağız." diye konuştu.

Göksel Gümüşdağ, "Şu an bekliyoruz. Eğer dördüncü hakemde ısrarcı olurlarsa, böyle bir ırkçılığa UEFA'nın, dünyanın en büyük organizasyonunda göz yumarlarsa Başakşehir Futbol Kulübü olarak bunun sonuçlarına katlanırız ama duyarsız kalamayız." ifadelerini kullandı.

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