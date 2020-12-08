Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Paris Saint-Germain deplasmanına konuk olan temsilcimiz Başakşehir, maçın 4. hakeminin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Paris Saint-Germain ile İstanbul Başakşehir'in karşı karşıya geldiği UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.



Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

MBAPPE VE NEYMAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Neymar da maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine tepki gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN 'IRKÇILIĞA HAYIR' PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir Kulübü, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından "No to racism" (Irkçılığa hayır) paylaşımı yaptı.

PSG'DEN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Paris Saint-Germain, Twitter hesabından Medipol Başakşehir'in ırkçılık karşıtı paylaşımını retweet ederek turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

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