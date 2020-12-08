09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandalı! Soyunma odasına gittiler

PSG - Başakşehir maçında ırkçılık skandal! Soyunma odasına gittiler
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

Son dakika haberi... 'nde Saint-Germain deplasmanına konuk olan temsilcimiz , maçın 4. hakeminin Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemde bulunması nedeniyle sahayı terk ederek soyunma odasına gitti.

Saint-Germain ile İstanbul 'in karşı karşıya geldiği H Grubu 6'ncı ve son maçında 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu, Başakşehir'in yardımcı antrenörü Pierre Webo'ya ırkçı söylemlerde bulundu.

Karşılaşmanın 14'üncü dakikasında maçın hakemi Hategan'ın verdiği birkaç kararın ardından yedek kulübesi kızışırken, yardımcı antrenör Webo'ya kırmızı kart çıktı. Bu sırada İstanbul Başakşehir Yardımcı Antrenörü Pierre Webo, 4'üncü hakem Constantin Sebastian Coltescu tarafından ırkçı söylemlere maruz kaldı. Uzun süren tartışmanın ardından UEFA delegesi sahaya inerken, iki takım da sahadan ayrıldı ve soyunma odasına gitti.

MBAPPE VE NEYMAR DA TEPKİ GÖSTERDİ

Paris Saint-Germain'in yıldız futbolcuları Kylian Mbappe ve Neymar da maçın 4. hakemi Constantin Sebastian Coltescu'nun ırkçı söylemlerine tepki gösterdi.

BAŞAKŞEHİR'DEN 'IRKÇILIĞA HAYIR' PAYLAŞIMI

Medipol Başakşehir Kulübü, yaşanan olayın ardından sosyal medya hesabından "No to racism" (Irkçılığa hayır) paylaşımı yaptı.

PSG'DEN BAŞAKŞEHİR'E DESTEK

Paris Saint-Germain, Twitter hesabından Medipol Başakşehir'in ırkçılık karşıtı paylaşımını retweet ederek turuncu-lacivertli takıma destek verdi.

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