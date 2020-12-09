PSG - Başakşehir maçı ertelendi! İşte karşılaşmanın oynanacağı tarih
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan PSG -Başakşehir maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşma ertelendi. Turuncu lacivertliler, Paris Saint-Germain mücadelesinde sahaya çıkmama kararı aldı. Müsabaka 9 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.
PSG ile Başakşehir arasında oynanan Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında asla kabul edilemeyecek bir olay yaşandı. Mücadelenin 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo, 4. hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Bu çirkin söylem sonrası karşılaşmada ortalık karışırken UEFA delegesi sahaya girdi. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir cephesi sahaya çıkmama kararı aldı.
FARKLI HAKEMLERLE YENİDEN OYNANACAK!
Başakşehir'in sahaya çıkmama kararı aldığı Paris Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla 9 Aralık Çarşamba günü saat 20.55'te oynanacak.
BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.
ℹ Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız. #NoToRacism— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) December 8, 2020
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