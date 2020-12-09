09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

PSG - Başakşehir maçı ertelendi! İşte karşılaşmanın oynanacağı tarih

PSG - Başakşehir maçı ertelendi! İşte karşılaşmanın oynanacağı tarih
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

'nde oynanan - maçında yaşanan ırkçılık skandalı sonrası karşılaşma ertelendi. Turuncu lacivertliler, Saint-Germain mücadelesinde sahaya çıkmama kararı aldı. 9 günü saat 20.55'te kaldığı yerden devam edecek.

ile arasında oynanan karşılaşmasında asla kabul edilemeyecek bir olay yaşandı. Mücadelenin 14. dakikasında temsilcimizin yardımcı antrenörü Pierre Webo, 4. hakem tarafından ırkçı söyleme maruz kaldı. Bu çirkin söylem sonrası karşılaşmada ortalık karışırken delegesi sahaya girdi. Karşılıklı yapılan görüşmeler sonrasında Başakşehir cephesi sahaya çıkmama kararı aldı.

FARKLI HAKEMLERLE YENİDEN OYNANACAK!
Başakşehir'in sahaya çıkmama kararı aldığı Saint-Germain karşılaşması, hakem kadrosunun tamamının değişmesi şartıyla 9 günü saat 20.55'te oynanacak.

BAŞAKŞEHİR'DEN AÇIKLAMA GELDİ!
Paris Saint Germain maçında 4. hakem Sebastian Coltescu'nun yardımcı antrenörümüz Pierre Webo'ya yapmış olduğu ırkçılık nedeniyle futbolcularımız sahaya çıkmama kararı almıştır. Kamuoyunun bilgilerine sunarız.

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