09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Paris Saint-Germain (PSG) - Başakşehir maçı CANLI

PSG - Başakşehir | CANLI
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 08.12.2020 Giriş Tarihi: 08.12.2020

'nde H Grubu 6. hafta maçında temsilcimiz , Fransa Ligi temsilcisi Paris Saint-Germain () ile karşılaşıyor. Başakşehir, son maçını kazanarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etmek istiyor. PSG - Başakşehir maçıyla ilgili detayları ve karşılaşmanın canlı anlatımını haberimizden bulabilirsiniz.

Medipol , H Grubu'nda altıncı ve son maçında Fransa'nın Paris Saint-Germain () takımına konuk oluyor.

Parc des Princes Stadı'nda oynanan karşılaşma saat 23.00'te başladı. Mücadele, beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

Grupta son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United, PSG ve Leipzig'in 9'ar puan ve averajla art arda sıralandığı grupta İstanbul temsilcisinin iddiası bulunmuyor.

İki takım arasında İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı PSG 2-0 kazanmıştı.

Grubun diğer maçında ise Leipzig ve Manchester United Almanya'da karşı karşıya geliyor.

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlığı süren Junior Caiçara ile kart cezalısı Martin Skrtel zorlu mücadelede forma giyemiyor.

PARIS SAINT-GERMAIN (PSG) - BAŞAKŞEHİR MAÇI İLK 11'LER

PSG: Navas, Kimpembe, Marquinhos, Danilo, Bakker, Florenzi, Parades, Veratti, Rafinha, , Mbappe

Başakşehir: Mert Günok, , Ponck, Mahmut Tekdemir, Rafael, , Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Crivelli

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