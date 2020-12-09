Demba Ba böyle ayar verdi! "Beyaz insan diyor musunuz?"
PSG - Başakşehir maçında 4. hakemin Webo'ya yönelik ırkçı ifadesi sonrası yaşanan tartışma sırasında Başakşehir'in Senegalli yıldızı Demba Ba'nın yayına yansıyan sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...
Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanan maçın 14. dakikasında film koptu, ortalık karıştı.
Maçın 4. hakeminin Webo'ya yönelik "this negro" (bu zenci) şeklindeki söylemi sonrası iki takım oyuncuları sert tepki gösterirken Başakşehirli Demba Ba'nın yayına yansıyan sözleri çok konuşuldu.
Yaşanan kargaşa sırasında yüksek sesle tepkisini dile getiren Demba Ba "Beyaz birisinden bahsederken ona 'Beyaz insan' diyor musunuz? Hayır, demiyorsunuz. Sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" dedi.
Demba Ba'nın bu sözlerine sosyal medyadan da destek geldi.
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