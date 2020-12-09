09 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba böyle ayar verdi! "Beyaz insan diyor musunuz?"

Demba Ba böyle ayar verdi! Beyaz insan diyor musunuz?
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 09.12.2020 Giriş Tarihi: 09.12.2020

- maçında 4. hakemin Webo'ya yönelik ırkçı ifadesi sonrası yaşanan tartışma sırasında Başakşehir'in Senegalli yıldızı 'nın yayına yansıyan sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda oynanan maçın 14. dakikasında film koptu, ortalık karıştı.

Maçın 4. hakeminin Webo'ya yönelik "this negro" (bu zenci) şeklindeki söylemi sonrası iki takım oyuncuları sert tepki gösterirken Başakşehirli 'nın yayına yansıyan sözleri çok konuşuldu.

Yaşanan kargaşa sırasında yüksek sesle tepkisini dile getiren Demba Ba "Beyaz birisinden bahsederken ona 'Beyaz insan' diyor musunuz? Hayır, demiyorsunuz. Sadece 'insan' diyorsunuz. Peki neden siyah bir insan hakkında konuşurken 'Siyah insan' diyorsunuz ki?" dedi.

Demba Ba'nın bu sözlerine sosyal medyadan da destek geldi.

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