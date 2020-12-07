07 Aralık 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Paris Saint Germain - Başakşehir maçının hakemi Ovidiu Hategan olacak!

PSG - Başakşehir maçına Rumen hakem!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 07.12.2020 Giriş Tarihi: 07.12.2020

'nde ülkemizi temsil eden H grubu 6. hafta maçında ile karşılaşacak. Mücadeleyi Rumen hakem yönetecek.

'ndeki tek temsilcimiz Medipol , H grubu 6. hafta mücadelesinde ile karşılaşacak. Yaşanan son dakika gelişmesine göre - Başakşehir maçını yönetecek. Ovidiu Hategan, - Başakşehir maçını da yönetmişti.
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