03 Aralık 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

İrfan Can Kahveci Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'inde!

İrfan Can haftanın 11'inde!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 03.12.2020 Giriş Tarihi: 03.12.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden , 5. hafta maçında RB Leipzig'i ağırlamış ve mücadeleden 4-3'lük mağlubiyetle ayrılmıştı. Turuncu-lacivertlilerin 3 golünü atarak hat-trick yapan , Devler Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

'in yıldız futbolcusu , Leipzig karşılaşmasına attığı 3 golle damga vurmuştu. 25 yaşındaki futbolcu, Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'ine seçildi.

İşte Şampiyonlar Ligi'nde haftanın 11'i: Trubin (Shakhtar), Scholz (Midtjylland), Romero (Atalanta), Raphael Guerreiro (Dortmund), İrfan Can Kahveci (Başakşehir), Chiesa (Juventus), Payet (Marsilya), Lang (Club Brugge) De Ketelaere, (Club Brugge), Neymar (PSG), Giroud (Chelsea)

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