02 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Başakşehir - Leipzig maçının 11'leri belli oldu

Başakşehir - Leipzig | İlk 11'ler belli oldu
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol , sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk edecek. Mücadele öncesi iki takımın da 11'leri belli oldu.

Medipol , H Grubu beşinci maçında ekibi Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşmada İspanya Futbol Federasyonundan Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Başakşehir - Leipzig maçı 2 Aralık Çarşamba günü saat 20:55'te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: , Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen,

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen

Grupta beşinci maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann deplasmanda oynayacağı Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Julian Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer almadı. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemeyecek.

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