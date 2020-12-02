UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk ediyor. Başakşehir - Leipzig maçını haberimizden takip edebilirsiniz.

Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Almanya Bundesliga ekibi Leipzig'i konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmayı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Carlos del Cerro Grande yönetiyor. Başakşehir - Leipzig maçını aspor.com.tr'den canlı olarak takip edebilirsiniz.

BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Saat 20:55'te başlayan Başakşehir - Leipig maçı beIN Sports 1'den canlı yayınlanıyor.

BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇI İLK 11'LER

Başakşehir: Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay, İrfan Can, Edin Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen, Demba Ba

Leipzig: Gulacsi, Mukiele, Upamecano, Konate, Angelino, Sabitzer, Haidara, Olmo, Kampl, Forsberg, Poulsen

Grupta beşinci maçlar oynanırken, Medipol Başakşehir 3 puan ile son sırada yer alıyor. Manchester United'ın 9 puan ile liderliğini sürdürdüğü grupta, Paris Saint-Germain (PSG) ve Leipzig 6'şar puana sahip. İki takım arasında Almanya'da oynanan mücadeleyi Leipzig, 2-0 kazandı.

BURUK: KAZANMAK İÇİN HERŞEYİMİZİ VERECEĞİZ

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Leipzig maçının Şampiyonlar Ligi'ndeki durumlarını belirleyeceğini belirterek, "Rakibimizi daha yakından tanıdık. Rakibimiz gibi biz de kazanmak için her şeyimizi vereceğiz. Bu maçın gruptaki durumumuzu belirleme açısından önemini biliyoruz. Rakibimizin ne kadar değerli bir takım olduğunu da biliyoruz. Oyuncularıma güveniyorum. Oyun güçlerine, taktik bilgilerine güveniyorum. Dört Şampiyonlar Ligi maçında bu gücü gördük, beşincisinde de hem kulübümüze hem de ülkemize yakışır şekilde elimizden gelenin en iyisini yapacağız." ifadelerini kullandı.

NAGELSMANN: BAŞAKŞEHİR'E KARŞI ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAMIZ GEREKECEK

RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann deplasmanda oynanan Medipol Başakşehir maçı öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Nagelsmann, "Şampiyonlar Ligi'nde her zaman kazanmak için çıkarsınız. Bu maç da farklı olmayacak. Gruptan çıkmak konusunda pozitiftim. İşin iyi yanı üçüncü şahıslara bağlı değiliz. Hedeflerimize kendi başımıza ulaşabiliriz. Başakşehir'e karşı elimizden gelenin en iyisini yapmamız gerekecek. PSG maçında üstün bir performans sergileyeceğimizi gösterdik" şeklinde konuştu.

Turuncu-lacivertli ekipte, zorlu mücadele öncesinde sakatlığı süren Junior Caiçara kadroda yer almadı. İstanbul temsilcisinde, Danijel Aleksic de bu mücadelede forma giyemiyor.

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