Başakşehir Leipzig karşısında zafer peşinde! İşte muhtemel 11'ler
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 5. maçında sahasında RB Leipzig'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, sahadan galibiyetle ayrılarak son maçlar öncesi grupta iddialı bir konuma gelmek istiyor. İşte maç önü bilgiler ve Başakşehir - Leipzig maçının muhtemel 11'leri...
Medipol Başakşehir, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci maçında Leipzig'i konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.55'te başlayacak. İspanyol Carlos del Cerro Grande'nin düdük çalacağı müsabaka, beIN Sports 1'den yayınlanacak.
SON ŞANSI OLACAK
Başakşehir grupta 3 puan ile son sırada yer alıyor. M. United'ın 9 puanla lider olduğu grupta, PSG ve Leipzig 6'şar puanda. Temsilcimiz kaybederse çıkma şansını kaybedecek. PSG'nin ManU'ya yenilmesi durumunda ise; son maçta PSG'yi en az 3 farklı yenerse Avrupa Ligi'ne gidecek.
BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MUHTEMEL 11'LER
Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, Berkay, Visca, İrfan Can, Deniz, Chadli, Demba Ba
Leipzig: Gulasci, Halstenberg, Konate, Upamecano, Mukiele, Sabitzer, Kampl, Nkunku, Angelino, Olmo, Forsberg
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