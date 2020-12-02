Başakşehir 3-4 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin milli futbolcusu İrfan Can Kahveci, yaptığı hat-trick ile maça damga vururken, temsilcimiz gruptaki son maçlar öncesi Devler Ligi'ne veda etti.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsilcimiz Başakşehir, sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta rakibine 4-3 mağlup olarak Devler Ligi'ne veda etti.
Temsilcimizde İrfan Can Kahveci 45+2, 72 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, konuk ekibini gollerini 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+1. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.
Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kalarak son sırada yer aldı. Leipzig ise puanını 9'a yükselterek 2. sırada kendine yer buldu.
BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇINDAN NOTLAR
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör Okan Buruk, grupta oynadıkları Manchester United maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.
Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü Alexandru Epureanu'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.
Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, Mert Günok, Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve Demba Ba'dan oluşturdu.
CRIVELLI, MEHMET TOPAL VE ALEKSIC MAÇ KADROSUNDA
Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve Mehmet Topal ile Covid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.
İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.
MARTIN SKRTEL AVRUPA KUPALARINDA 100. MAÇINA ÇIKTI
Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Leipzig karşısında kariyerindeki 100. Avrupa kupası maçına çıktı.
Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.
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