02 Aralık 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir 3-4 Leipzig (MAÇ SONUCU - ÖZET)

Başakşehir Devler Ligi'ne veda etti
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 02.12.2020 Giriş Tarihi: 02.12.2020

'ndeki temsilcimiz Medipol , sahasında Leipzig'e 4-3 mağlup oldu. Turuncu-lacivertlilerin milli futbolcusu , yaptığı hat-trick ile maça damga vururken, temsilcimiz gruptaki son maçlar öncesi 'ne veda etti.

H Grubu'nda temsilcimiz , sahasında Alman ekibi Leipzig'i konuk etti. Turuncu-lacivertliler, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan maçta rakibine 4-3 mağlup olarak 'ne veda etti.

Temsilcimizde 45+2, 72 ve 85. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaparken, konuk ekibini gollerini 26. dakikada Yussuf Poulsen, 43. dakikada Nordi Mukiele, 66. dakikada Dani Olmo ve 90+1. dakikada Alexander Sörloth kaydetti.

Başakşehir bu sonuçla 3 puanda kalarak son sırada yer aldı. Leipzig ise puanını 9'a yükselterek 2. sırada kendine yer buldu.

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BAŞAKŞEHİR - LEIPZIG MAÇINDAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu beşinci haftasında Leipzig'i konuk eden Medipol Başakşehir'de teknik direktör , grupta oynadıkları maçının ilk 11'ine göre iki değişiklik yaptı.

Okan Buruk, Manchester United'a 4-1 yenildikleri maçta ilk 11'de sahaya sürdüğü 'nun yerine Carlos Ponck, Nacer Chadli'nin yerine de Fredrik Gulbrandsen'e ilk 11'de şans verdi.

Buruk, zorlu mücadelede ilk 11'ini, , Rafael, Skrtel, Ponck, Bolingoli, Berkay Özcan, İrfan Can Kahveci, Visca, Deniz Türüç, Gulbrandsen ve 'dan oluşturdu.

CRIVELLI, MEHMET TOPAL VE ALEKSIC MAÇ KADROSUNDA

Turuncu-lacivertli ekipte, sakatlıkları geçen Enzo Crivelli ve ile Covid-19'u atlatan Danijel Aleksic de maç kadrosunda yer aldı. Üç oyuncu da yedekler arasında forma şansı bekledi.

İstanbul ekibinde tek eksik ise tedavisi devam eden Brezilyalı oyuncu Junior Caiçara oldu.

MARTIN SKRTEL AVRUPA KUPALARINDA 100. MAÇINA ÇIKTI

Medipol Başakşehir'in deneyimli savunma oyuncusu , Leipzig karşısında kariyerindeki 100. maçına çıktı.

Slovak oyuncu, bugüne kadar çıktığı 99 Avrupa kupası maçında 1 kez gol sevinci yaşadı.

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