Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Almanya'nın Leipzig takımı ile karşılaşacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Müsabakada İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande düdük çalacak.

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü sahasında Almanya'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del Cerro Grande yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Juan Carlos Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

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