30 Kasım 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir-Leipzig maçını Carlos del Cerro Grande yönetecek

Başakşehir-Leipzig maçına İspanyol hakem!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 Giriş Tarihi: 30.11.2020

'in H Grubu'nda 'nın Leipzig takımı ile karşılaşacağı mücadeleyi yönetecek hakem belli oldu. Müsabakada İspanyol hakem Carlos del düdük çalacak.

'in H Grubu'nda 2 Aralık Çarşamba günü sahasında 'nın Leipzig takımıyla yapacağı maçı İspanyol hakem Carlos del yönetecek.

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.55'te başlayacak maçta düdük çalacak Grande'nin yardımcılıklarını aynı ülkeden Yuste ile Roberto Alonso Fernandez yapacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Guillermo Cuadra Fernandez olacak.

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