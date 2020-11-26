26 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'den açıklama geldi! Mert Günok...

Başakşehir'den açıklama geldi! Mert Günok...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 26.11.2020

, üst üste 5 corona virüsü testip negatif çıkan 'un Şampiyonlar Ligi'ndeki maçında oynamasına rağmen ligdeki protokoller nedeniyle Denizlispor maçında oynayamayacağını duyurdu.

Kaleci 'un ismi verilmeden yapılan açıklamada, oyuncunun üst üste 5 Covid-19 PCR testinin negatif çıkmasıyla Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda oynanan karşılaşmasında oynamasına rağmen hafta sonunda oynanacak karşılaşmasında oynayamayacağını duyurdu.

Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Bilindiği üzere, UEFA Uluslar Ligi maçları için 9 Kasım-19 Kasım tarihleri arasında A kadrosunda olan ve 9 Kasım, 14 Kasım ve 16 Kasım'da UEFA'nın akredite ettiği laboratuvar tarafından yapılan tüm PCR testleri negatif çıkan oyuncumuzun 'de oynadığımız Beşiktaş JK maçı öncesi 19 Kasım'da Türkiye'de farklı bir kurum tarafından yapılan testi pozitif çıkmıştı. UEFA ile yapılan görüşmeler neticesinde, futbolcumuzun UEFA'nın akredite ettiği laboratuvar tarafından tekrar test edilmesine karar verilmiştir. 20 Kasım ve 22 Kasım'da yapılan testlerin negatif çıkması sonucunda UEFA, A Milli Takım kampından başlayarak 2 hafta boyunca düzenli aralıklar ile teste soktuğu futbolcumuzun negatif olduğuna kanaat getirmiş olup, Manchester United mücadelesinde yer alabileceğini bildirmiştir. Öte yandan, tüm bu süreçte UEFA'nın akredite laboratuvarı tarafından yapılan 2 PCR testi dahil olmak üzere toplamda 4 PCR ve 1 Antikor test sonucu da negatif çıkan oyuncumuzun, Türkiye Futbol Federasyonu Covid Sağlık Rehberi'ndeki kurallar gereği Yukatel Denizlispor müsabakasında forma giyemeyeceğini kamuoyunun bilgisine sunarız."

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