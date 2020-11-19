19 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de pozitif vaka!

Başakşehir'de pozitif vaka!
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 19.11.2020 Giriş Tarihi: 19.11.2020

kampında olan bir futbolcusunun corona virüsü testinin pozitif çıktığını açıkladı.

Son dakika haberine göre, Süper Lig ekiplerinden 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. Turuncu-lacivertli takım resmi sitesinden, A kamp kadrosunda bulunan bir futbolcunun COVID-19 test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Başakşehir Beşiktaş maçına hazırlanıyor Başakşehir Beşiktaş maçına hazırlanıyor
Başakşehir hazırlık maçında mağlup oldu Başakşehir hazırlık maçında mağlup oldu
Başakşehir şut çalıştı Başakşehir şut çalıştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör