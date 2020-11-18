18 Kasım 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçına hazırlanıyor

Başakşehir Beşiktaş maçına hazırlanıyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

'de son 4 karşılaşmasından galibiyetle ayrılan 'de, maçı hazırlıkları sürüyor. Turuncu-lacivertliler yönetiminde gerçekleşen antrenmanı 1.5 saat sürdü.

'in 9. haftasında 21 Kasım Cumartesi günü 'a konuk olacak , hazırlıklarını sürdürdü.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman��n ısınma hareketleriyle başladığı belirtildi.

Pas oyunuyla devam eden idmanın çift kale maçla tamamlandığı aktarıldı.

Medipol Başakşehir, yarın yapacağı antrenmanla Beşiktaş müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.



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