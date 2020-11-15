15 Kasım 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir 1-3 İstanbulspor (MAÇ SONUCU-ÖZET)

Başakşehir hazırlık maçında mağlup oldu
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 15.11.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen liglerde, ile TFF 1. Lig temsilcisi karşılaştı. Mücadeleyi İstanbulspor 3-1 kazandı.

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada ile , özel müsabakada karşı karşıya geldi.

Medipol Başakşehir'in kulüp tesisleri'nde oynanan maçta İstanbulspor'un gollerini 17. dakikada İbrahim Yılmaz, 47. dakikada Ebrar Cumur ve 53. dakikada Onur Ergün kaydetti. Medipol Başakşehir'in tek golünü ise 34. dakikada Giuliano de Paula attı.

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