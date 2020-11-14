14 Kasım 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Beşiktaş maçı hazırlıklarını sürdürüyor!

Başakşehir şut çalıştı
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 14.11.2020

'in 9. haftasında ile deplasmanda karşılaşacak , bu maçın hazırlıklarını sürdürdü. Turuncu-lacivertliler, orta ve şut çalıştı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.

Pas oyunuyla devam eden idman, orta ve şut çalışmasıyla tamamlandı.

, 15 Kasım Pazar günü saat 16.00'da tesislerinde TFF 1. Lig ekibi İstanbulspor ile hazırlık maçı oynayacak.

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