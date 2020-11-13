13 Kasım 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Murat Yaman idari direktörlük görevine getirildi

Başakşehir'de görev değişimi! Murat Yaman...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 13.11.2020 Giriş Tarihi: 13.11.2020

'in son şampiyonu , kulüp içinde görev değişikliğine gitti. Turuncu-lacivertlilerde, Futbol A Takım İdari Menajerlik görevini sürdüren 'ın, görevine getirildiği açıklandı.

ekiplerinden 'de görev değişikliği yapıldı. Turuncu-lacivertli takımda Futbol A Takım İdari Menajerlik görevi yapan , görevine getirildi.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Futbol A Takım İdari Menajerimiz Murat Yaman, kulübümüzde İdari Direktörlük görevine atanmıştır. Kendisine yeni görevinde başarılar dileriz.

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