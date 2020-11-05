05 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir'den dev gelir! Kazanılan sadece 3 puan olmadı...

Başakşehir'den dev gelir! Kazanılan sadece 3 puan olmadı...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 05.11.2020

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 2-1'lik skorla devirdi. Turuncu-lacivertlilerin bu galibiyeti büyük yankı uyandırırken, kazanılan sadece 3 puan olmadı. İşte detaylar...

Bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılan ve grubundaki üçüncü maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Medipol Başakşehir'in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon euro'ya ulaştı.

Turuncu-lacivertli ekip, devler ligine katılım hakkı olarak 15.25 milyon euro kazandı. Katsayı sıralamasında iki takımı geride bırakarak 3 hisseye sahip olan Medipol Başakşehir, bu kalemden 3.3 milyon euro'yu kasasına koydu. Yayın havuzundan da Başakşehir'e yaklaşık 2.5 milyon euro'luk bir pay düşecek.

Manchester United galibiyetiyle kazancını 2.7 milyon euro daha artıran turuncu-lacivertliler, toplamda 23.75 milyon euro'nun sahibi oldu.

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SON İKİ SEZONDAKİ UEFA GELİRİ YAKLAŞIK 40 MİLYON EURO

Medipol Başakşehir'in son 2 sezonda UEFA'dan kazandığı ödül, 40 milyon euro'ya yaklaştı.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi ön elemesine katılan ancak 'u geçemeyen turuncu-lacivertliler, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti. Turuncu-lacivertli ekip; Roma, ve Wolfsberger'in yer aldığı gruptan lider olarak çıkma başarısı gösterdi. Son 32 turunda 'u saf dışı bırakan Başakşehir, son 16 turunda Kopenhag'a elenmekten kurtulamadı.

İstanbul ekibi, bu performansla yaklaşık 14 milyon euro'luk para ödülünün sahibi oldu. Böylece Medipol Başakşehir'in son iki sezondaki salt UEFA kazancı 40 milyon euro sınırına yaklaştı.

SON İKİ YILDA ÜLKE PUANINA EN FAZLA KATKI BAŞAKŞEHİR'DEN

Medipol Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla Türkiye'ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda. Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, Türk takımları içinde en fazla puan toplayan ve ülke puanına en çok katkı veren ekip oldu.

Başakşehir, içinde bulunduğumuz 2020-21 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'ne direkt katılımından ötürü bonus olarak 4 puan alırken, M.United galibiyetiyle puanını 6'ya çıkardı.

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