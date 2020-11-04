05 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir - Manchester United | Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu!

Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika haberi: Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Premier Lig devi Manchester United'ı konuk etti. Başakşehir zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk golüne imza atan ise İngiltere'de gündem oldu.

Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Başakşehir sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Turuncu-lacivertliler zorlu karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.

Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri ve Visca kaydetti.

35 yaşındaki Demba Ba'nın attığı gol ise İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.

Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, uzun topu Demba Ba'ya yolladı.

65 metre civarında topu süren ve golü yapan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.

Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a gönderme yaptı.

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