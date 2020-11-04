UEFA Şampiyonlar Ligi: Medipol Başakşehir - Manchester United | Demba Ba'nın golü İngiltere'de olay oldu!
Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Premier Lig devi Manchester United'ı konuk etti. Başakşehir zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk golüne imza atan Demba Ba ise İngiltere'de gündem oldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçında Başakşehir sahasında Manchester United'ı ağırladı.
Turuncu-lacivertliler zorlu karşılaşmada sahadan 2-1'lik galibiyet ile ayrıldı.
Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri Demba Ba ve Visca kaydetti.
35 yaşındaki Demba Ba'nın attığı gol ise İngiltere'de büyük yankı uyandırdı.
Manchester United tüm gücüyle yüklenirken arkasında bıraktığı büyük boşluğu fark eden Visca, uzun topu Demba Ba'ya yolladı.
65 metre civarında topu süren ve golü yapan Demba Ba, United'a karşı skoru 1-0 yaptı.
Bu gol sonrası BT Sport, 35 yaşındaki Demba Ba'nın tek başına kontra ataktan gelerek gol atmasına şaşkınlığını gösteren bir paylaşım yaptı. Chelsea taraftarları da eski oyuncularının golünü paylaşarak ezeli rakipleri United'a gönderme yaptı.
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