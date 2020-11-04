UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Manchester United maçında 2 değişiklik

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Manchester United'ı 2-1 mağlup ettikleri karşılaşma sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İlk iki maçın kendilerine özgüven kazandırdığını söyleyen Buruk, "Bizi destekleyen herkese teşekkürler. Ülkemiz için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.