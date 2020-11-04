05 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Manchester United maçında 2 değişiklik

Okan Buruk’tan ManU maçında 2 değişiklik!
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz , Stadyumu'nda İngiliz devi 'ı konuk etti. Teknik direktör , Saint-Germain maçının 11’inden iki değişiklik yaparak Manchester United karşısına çıktı.

H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında takımlarından ile karşılaştı. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör , grubun ikinci haftasında Stadı'nda oynadıkları Saint-Germain müsabakasının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Manchester United karşısına çıktı.

Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Crivelli'nin yerine 'ya, 'ın yerine de Aleksic'e yer verdi.

Turuncu-lacivertliler, mücadeleye şu 11'le çıktı:

"Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba"

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