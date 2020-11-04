UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk’tan Manchester United maçında 2 değişiklik
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Fatih Terim Stadyumu'nda İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Teknik direktör Okan Buruk, Paris Saint-Germain maçının 11’inden iki değişiklik yaparak Manchester United karşısına çıktı.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu üçüncü maçında Başakşehir, sahasında İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United ile karşılaştı. Turuncu-lacivertlilerde Teknik Direktör Okan Buruk, grubun ikinci haftasında Fatih Terim Stadı'nda oynadıkları Paris Saint-Germain müsabakasının ilk 11'inden iki değişiklik yaparak Manchester United karşısına çıktı.
Deneyimli çalıştırıcı, sakatlığı bulunan Crivelli'nin yerine Demba Ba'ya, Mehmet Topal'ın yerine de Aleksic'e yer verdi.
Turuncu-lacivertliler, mücadeleye şu 11'le çıktı:
"Mert - Rafael, Skrtel, Epureanu, Bolingoli - Aleksic, İrfan, Visca, Berkay, Deniz - Demba Ba"
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