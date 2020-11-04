Son dakika haberi: UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, Premier Lig devi Manchester United'ı konuk etti. Başakşehir zorlu karşılaşmayı 2-1 kazanarak Devler Ligi'ndeki ilk galibiyetini aldı. Karşılaşmanın ilk golüne imza atan Demba Ba ise İngiltere'de gündem oldu.