UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir Manchester United maçının kaderini değiştiren o an! Alexandru Epureanu...
UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1yenerek tarihi bir zafere imza attı. Maçın kaderini değiştiren pozisyon ise uzatma anlarında yaşandı. Mehmet Topal'ın ters vuruşunu Epureanu çizgiden çıkardı. İşte o pozisyon...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Manchester United'ı ağırladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
EPUREANU MAÇA DAMGA VURDU
Maça damga vuran pozisyon ise uzatma dakikalarında yaşandı.
Manchester United'ın kullandığı kornerde Mehmet Topal topa ters bir vuruş yaptı. Başakşehirli futbolcuların çaresiz bakışları arasında ağlara giden topa Alexandru Epureanu dur dedi.
Tecrübeli futbolcu çizgi üzerindeki topun ağlara gitmesini engelledi.
Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama