05 Kasım 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

UEFA Şampiyonlar Ligi: Başakşehir Manchester United maçının kaderini değiştiren o an! Alexandru Epureanu...

Maçın kaderini değiştiren an! Topu çizgiden çıkardı
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz Medipol Başakşehir, sahasında Manchester United'ı 2-1yenerek tarihi bir zafere imza attı. Maçın kaderini değiştiren pozisyon ise uzatma anlarında yaşandı. Mehmet Topal'ın ters vuruşunu Epureanu çizgiden çıkardı. İşte o pozisyon...

Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Medipol Başakşehir sahasında Manchester United'ı ağırladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanan mücadele temsilcimizin 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

EPUREANU MAÇA DAMGA VURDU

Maça damga vuran pozisyon ise uzatma dakikalarında yaşandı.

Manchester United'ın kullandığı kornerde Mehmet Topal topa ters bir vuruş yaptı. Başakşehirli futbolcuların çaresiz bakışları arasında ağlara giden topa Alexandru Epureanu dur dedi.

Tecrübeli futbolcu çizgi üzerindeki topun ağlara gitmesini engelledi.

Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır.

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