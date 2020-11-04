04 Kasım 2020, Çarşamba
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1 - Manchester United: 6
Son dakika: Başakşehir sahasında Manchester United'ı devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda güncel puan durumu
Son dakika haberi... UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'ndaki 3. maçında sahasında Manchester United'ı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk puanını aldı. Grubun diğer maçında ise Leipzig ile PSG kozlarını paylaşacak. İşte Başakşehir'in galibiyetinin ardından H Grubu'ndaki güncel puan durumu...
Ülkemizi Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda temsil eden Medipol Başakşehir, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini Demba Ba ve Edin Visca'nın golleriyle devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir bu sonuçla 3. maçlar sonunda gruptaki ilk puanlarını aldı. H Grubu'ndaki diğer maçta ise Leipzig sahasında PSG'yi konuk edecek. Başakşehir'in galibiyetiyle H Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde oluştu:
1 - Manchester United: 6
2- PSG : 3
3- Leipzig: 3
4-Başakşehir: 3
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