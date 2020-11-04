04 Kasım 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Son dakika: Başakşehir sahasında Manchester United'ı devirdi! İşte Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda güncel puan durumu

Başakşehir siftah yaptı! İşte güncel puan durumu
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

Son dakika haberi... 'ndeki temsilcimiz Medipol , H Grubu'ndaki 3. maçında sahasında 'ı 2-1 mağlup ederek gruptaki ilk puanını aldı. Grubun diğer maçında ise Leipzig ile kozlarını paylaşacak. İşte Başakşehir'in galibiyetinin ardından H Grubu'ndaki güncel puan durumu...

Ülkemizi H Grubu'nda temsil eden Medipol , sahasında İngiliz devi 'ı konuk etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini ve Edin Visca'nın golleriyle devirerek 3 puanı hanesine yazdırdı. Başakşehir bu sonuçla 3. maçlar sonunda gruptaki ilk puanlarını aldı. H Grubu'ndaki diğer maçta ise Leipzig sahasında 'yi konuk edecek. Başakşehir'in galibiyetiyle H Grubu'ndaki güncel puan durumu şu şekilde oluştu:

1 - Manchester United: 6
2- PSG : 3
3- Leipzig: 3
4-Başakşehir: 3

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