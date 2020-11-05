Başakşehirli Demba Ba Manchester United zaferini yorumladı! "Allah'a şükür"
Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. maçında Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Medipol Başakşehir'de takımının ilk golünü atarak galibiyette önemli rol oynayan Demba Ba, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. İşte Senegalli golcünün ve turuncu-lacivertli takımın diğer tecrübeli futbolcularının açıklamaları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Manchester United'ı 2-1 mağlup eden Başakşehir'de Edin Visca, Mert Günok ve Demba ba maç sonrası basına açıklamalarda bulundu.
İşte yıldızların o sözleri;
VISCA: RÜYA GİBİ MAÇTI
"Maç rüya gibi geçti gerçekten. Manchester United'a 45 dakikada 2 gol attık. Şampiyonlar Ligi'nde 3 puan aldık ilk defa. Benim için rüya gibi. Leipzig ve Paris'e karşı da iyi oynamıştık. Hak ettik bunu. İkinci devre yorulduk biraz. 3 haftada 6. maça çıktık. Sadece Başakşehir'i değil biz tüm Türkiye'yi temsil ettik burada.
Ben her sezon üstüne koymaya, daha iyi olmaya çalışıyorum. Avrupa Ligi'nde de kendimizi göstermiştik. Sıra Şampiyonlar Ligi'ne geldi. Belki Avrupa'da ve dünyada en büyük lig Şampiyonlar Ligi. Ben de kendimi hissediyorum, özgüvenliyim. Başakşehir de, Türkiye de büyük bir sonuç. Yine söylüyorum, rüya gibi."
MERT GÜNOK: ZOR AMA İMKANSIZ DEĞİL
"Bugün tarihi bir gün oldu. Biz bu oyunun ve galibiyetin sinyallerini Leipzig ve Paris maçlarında verdik. Zor grup çektik ama imkansız değil. Önceki maçlada gol yollarındaki sıkıntı yüzünden galibiyetleri kaçırdık. Bugün pozisyonları değerlendirip iyi savunma yapınca kazandık. Milli maç gibi bir maça çıktık. Ülke puanı için de önemli bir galibiyet oldu. Burada kalmamak gerekiyor. Bugün galip gelmesini bildik. Bu bizim için güzel motivasyon oldu. Yine güzel takım oyunu sergilersek hiçbir şey imkansız değil.
İkinci golde Demba Ba atladıktan sonra Edin en iyi bildiği işi yaptı. Top ona gelince gol olacağını hissettim. Darısı nice daha bol gollere."
DEMBA BA: ALLAH'A ŞÜKÜR
"Vallahi, Allah'a şükürler olsun. Bunları yapabiliyor olmam Allah'ın verdiği güçle oldu. İlk golde atabileceğimi hissettim. Tek başımaydım, atacağımı biliyordum. İkinci golde egoistlik yapmak istedim. Edin'in geldiğini gördüm ve bıraktım. Gol oldu."
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