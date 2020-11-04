04 Kasım 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk: Cesur oynamak gerekiyor

Okan Buruk: Cesur oynamak gerekiyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 04.11.2020 Giriş Tarihi: 04.11.2020

H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu. Buruk, "Cesur oynamak gerekiyor" ifadelerini kullandı.

H grubu 3. hafta maçında temsilcimiz ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte Buruk'un açıklamaları:

Bugün orta sahada 3 tane 8 numarayla oynuyoruz. Geçtiğimiz maçlarda gördük, cesur oynamak gerekiyor. Rakibimizin artılarını bilip ona göre önlemler alıyoruz. Durdurulması zor oyunculara karşı oynuyoruz.

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