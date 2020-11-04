04 Kasım 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Manchester United karşısında siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler

Başakşehir siftah peşinde! İşte muhtemel 11'ler
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, gruptaki 3. maçında Manchester United'ı ağırlıyor. Turuncu-lacivertliler, güçlü rakibini mağlup edip gruptaki ilk galibiyetini almak istiyor. İşte Başakşehir - Manchester United maçıyla ilgili tüm bilgiler ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Başakşehir, H Grubu 3. maçında, grup lideri İngiliz ekibi M.United'ı ağırlıyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki maç 20.55'te başlayacak ve beIN Sports 1'den yayımlanacak. Leipzig ve maçlarında rakiplerine korkulu anlar yaşatmasına rağmen sonuç alamayan turuncu-lacivertliler, dünya devi ManU karşısında siftah yapmak istiyor. Temsilcimizde sakat olan Chadli, Caiçara, Azubuike, Crivelli ve Uğur Uçar, görev alamayacak.

'de 3 maçtır kazanan Başakşehir, son olarak Konya'da 2-1 galip gelmeyi başardı.

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MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafel, Skrtel, Epureanu, Bolingoli, , Berkay, İrfan Can, Visca, Deniz, Demba Ba

Manchester United: De Gea, Shaw, Maguire, Tuanzebe, Wan Bissaka, Matic, Tominay, Rashford, De Beek, Mata, Cavani

AVRUPA'DA İYİ, LİGDE KÖTÜ

Grupta ilk iki maçını kazanan M.United, deplasmanda PSG'yi 2-1, 'da Leipzig'i 5-0 mağlup etti. United, Avrupa'daki başarılı performansını ise 'de gösteremiyor.

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Solskjaer'in öğrencileri ligde 6 maçta yalnızca 2 galibiyet elde edebildi. Bir maçtan beraberlikle ayrılan kırmızı-beyazlılar, 3 maçı kaybederek 7 puanla 15. sırada yer aldı.

İngiliz devinde sakatlıkları süren Jones ve Bailly ile koronavirüs testi pozitif çıkan ve tedavisi süren Telles, maçta oynayamayacak.

"ARTIK SONUÇ LAZIM"

Başakşehir Teknik Direktörü , Leipzig ve PSG maçlarında üzerine koyarak devam ettiklerini söylerken, maç sonucuna işaret etti. Başarılı hoca, "Hangi takımla oynarsanız oynayın, bir şekilde rakibinizin etkili yanından korkuyorsunuz. Her maçı kazanmak istiyoruz. İlk iki maçta göstermeye çalıştık. Rakip güçlü, oyun güzel ama artık bize sonuç lazım" dedi.

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