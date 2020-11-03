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BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk Başakşehir - Manchester United maçı öncesi konuştu! "En büyük hayalim..."

Buruk ManU maçı öncesi konuştu En büyük hayalim...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 Giriş Tarihi: 03.11.2020

Medipol Teknik Direktörü , H Grubu'nda ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Buruk, 'ye şanssız yenildik, golü bulsak kazanabilirdik. Manchester'a da aynı şekilde oynayacağız." derken, en büyük hayalinin 2. şampiyonluğu kazanmak olduğunu belirtti.

'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN ÇIKIYORUZ"

"Kimle oynarsanız oynayın, rakibinizin etkili yanlarından korkuyorsunuz. 'ne her maçı kazanmak için çıkıyoruz, ilk iki maçta da bunu gösterdik. 'ye şanssız yenildik, golü bulsak kazanabilirdik. Manchester'a da aynı şekilde oynayacağız. Gol lazım."

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"KENDİ OYUNUMUZU SAHAYA YANSITACAĞIZ"

" nasıl bir rotasyon yapacak bilmiyorum ama biz kendi oyunumuzu sahaya yansıtacağız. Umarım gol atarız ve kazanırız."

"SOLSKJAER GÜZEL İŞLER YAPIYOR"

"Ole Gunnar Solskjaer'in 'Okan Buruk'la aynı yaştayız ama teknik adam olarak benden daha tecrübeli' demesini okudum. Aynı dönemin futbolcularıyız, birbirimize karşı oynadık. Teknik adam olarak da iyi işler yapıyor. Umarım yarın kazanırız."

"EN BÜYÜK HAYALİM 2. ŞAMPİYONLUK"

ile geçtiğimiz sezon şampiyonu olarak tamamlayan Okan Buruk, en büyük hayalinin 2. şampiyonluk olduğunu belirtti.

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