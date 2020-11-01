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BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Kazandığımız için mutluyuz

Okan Buruk: Kazandığımız için mutluyuz
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , 'in 7. haftasında deplasmanda 2-1 kazandıkları maçının ardından basın toplantısı düzenledi. Buruk, "Zorlu bir akşamdı ve kazandığımız için mutluyuz." dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , zorlu bir tempodan çıkıp, maçı kazanan takım olduklarını belirtirken, ''Maçın başındaki görüntü; oyunu kazanmak isteyen, hem top rakipteyken, hem de bizdeyken iyi şeyler yapan takımdık. Belki hiç rakibimizin kalemize gelmediği zamanda penaltı oldu. Mert'in kurtarışı çok önemliydi. Rakibimiz 1-0 öne geçse çok daha farklı maç olabilirdi. Daha sonra golü bulduk. Maçın başında yaşadığımız sakatlık bizi zorlaştırdı. Zaten buraya çok eksikle geldik. Oyun içerisindeki değişiklik, biraz daha zorlaştırdı. Ama oyunun genelinde iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Ama 2'nci golü bulduk. 2-1'den sonra rakibimizin baskısı vardı. Bu bölümde bizden daha iyi oynadı. Ama günün sonunda 2-1'lik skoru koruyan, bu zor tempoda aynı oyuncularla, zorlu bir tempo içinden çıkıp, burada maçı kazanan takım olduk. Bu bizim için çok önemli. Oyuncularımı tebrik ediyorum, Konyaspor'u da tebrik etmek istiyorum. Bu maç öncesi söylediğimiz şeyleri tekrar söylemek istiyorum: Bundan sonraki haftalar çok yoğun geçecek. 2 maçımız daha var. Çarşamba ve pazar oynayacağız. O iki maçta da diğer iyileşen oyuncularımızla hem 'yi temsil edeceğiz, hem de ligde 'ne karşı bir galibiyet almaya çalışacağız. Zorlu bir akşamdı ve kazandığımız için mutluyuz" dedi.

"SEYİRCİ ÇOK ÖNEMLİ"

Seyircisiz maçlarla ilgili soru üzerine Buruk, ''Şu anda hayat hiçbirimize keyif vermiyor. Zorlu bir dönemden geçiyoruz. Mecburuz, yapacak bir şey yok. Seyirci çok önemli. Bu statta dolu tribünlerde oynamak bizi de motive ederdi. Rakip takımın seyircisi bile olsa bu futbolda motivasyondur'' diye konuştu.

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