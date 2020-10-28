28 Ekim 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir galibiyet aşkına! İşte muhtemel 11'ler

Başakşehir galibiyet aşkına! İşte muhtemel 11'ler
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Başakşehir, son finalist Saint-Germain’i konuk ediyor. Stadı’nda 20.55 başlayacak maçı İsveçli hakem Ekberg yönetecek. İşte muhtemel 11'ler...

Türkiye'yi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım olan Medipol Başakşehir, H Grubu ikinci maçında Şampiyonlar Ligi son finalisti Saint-Germain'i konuk ediyor. Başakşehir Stadı'ndaki karşılaşma 20.55'te başlayacak. Mücadeleyi İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetecek. Müsabaka, beIN Sports 1'den naklen yayımlanacak. İlk maçlarını kaybeden iki takımın da puanı bulunmuyor. Grubun diğer maçında ise Manchester United ile Leipzig, İngiltere'de karşı karşıya gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 4 EKSİK VAR
Turuncu-lacivertlilerde, zorlu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Uğur Uçar ve Okechukwu Azubuike kadroda yok. Fransız temsilcisinde ise Marco Verratti, Leandro Paredes, Mauro Icardi, Julian Draxler ve Juan Bernat sakat olduğu için oynamayacak. Kadro değeri 832 milyon euro'yu bulan PSG kendi liginde de lider konumda. Ligde 6 maç kazanıp 18 puan toplayan Tuchel'in talebeleri, 20 gol attı, kalesinde 3 gol gördü ve averajla zirveye çıktı.

MUHTEMEL 11'LER

Başakşehir: Mert, Rafael, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali, Mahmut, Mehmet, İrfan Can, Visca, Deniz, Crivelli

PSG: Navas, Florenzi, Diallo, Kimpembe, Bakker, Marquinhos, Rafinha, Gueye, Neymar, Mbappe, Kean

Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir haberin devamı

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