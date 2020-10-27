Medipol Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) maçının hazırlıklarını tamamladı
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol Başakşehir, H Grubu'nda 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada teknik direktör Okan Buruk yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.
Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli ve Junior Caiçara antrenmanda yer almadı.
Medipol Başakşehir ile Paris Saint-Germain arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 28 Ekim Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak.
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