27 Ekim 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) maçının hazırlıklarını tamamladı

Başakşehir PSG maçına hazır
BAŞAKŞEHİR FK
ABONE OL
Giriş Tarihi: 27.10.2020

'ndeki temsilcimiz , H Grubu'nda Çarşamba günü Saint-Germain ile oynanacak maçın hazırlıklarını tamamladı.

'nın yanındaki sahada teknik direktör yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Koşu ve top kapma çalışması ile devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi.

Turuncu-lacivertli ekipte sakatlıkları süren Nacer Chadli ve Junior Caiçara antrenmanda yer almadı.

ile Saint-Germain arasında Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, Çarşamba günü saat 20.55'te başlayacak.

Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BAŞAKŞEHİR FK HABERLERİ
Tuchel'den Başakşehir yorumu! G.Saray maçı gibi... Tuchel'den Başakşehir yorumu! "G.Saray maçı gibi..."
Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir Okan Buruk: Hiçbir takım yenilmez değildir
Demba Ba'dan o Fransız'a sert cevap! Parisliler İstanbul'da... Demba Ba'dan o Fransız'a sert cevap! "Parisliler İstanbul'da..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör