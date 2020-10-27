Medipol Başakşehir Paris Saint-Germain (PSG) maçının hazırlıklarını tamamladı

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk ve kaleci Mert Günok, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Paris Saint-Germain ile oynayacakları maç öncesi basın toplantısı düzenledi. Hem kendilerini hem de Türk futbolunu temsil etmek adına çok önemli bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyleyen Buruk, "Hiçbir takım yenilmez değildir." dedi.