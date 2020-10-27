27 Ekim 2020, Salı

BAŞAKŞEHİR FK

Demba Ba'dan o Fransız'a sert cevap! "Parisliler İstanbul'da..."

Demba Ba'dan o Fransız'a sert cevap! Parisliler İstanbul'da...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 27.10.2020 Giriş Tarihi: 27.10.2020

Medipol Başakşehir'in tecrübeli golcüsü , Türkiye ile Fransa gerginliğinden dolayı tedirgin olan gazeteciye Türkiye dersi verdi. Yıldız isim, "Endişelenme, Parisliler İstanbul'da güvende olacak" cevabını verdi.

Şampiyonlar Ligi'nde 28 Ekim Çarşamba günü Paris Saint-Germain'i (PSG) ağırlayacak Medipol Başakşehir'in Senegalli santrforu , maçın Türkiye ile Fransa arasındaki gerginlikten etkilenmesinden endişelenen Fransız gazeteciye, "Parisliler İstanbul'da güvende olacak." yanıtını verdi.

Fransız gazeteci Pierre Menes, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, PSG'nin İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi maçı oynayacağını, Türkiye ile Fransa arasındaki siyasi durum nedeniyle bunun endişe verici olduğunu ifade etti.

Medipol Başakşehir'de oynayan Demba Ba da gazeteciye cevap olarak "Endişelenme Pierrot, güvende olacaklar… bazen televizyonunu kapatman ve tanımadığın insanların güzellik ve hoşgörüsünü görmek için dünyayı kendi başına ziyaret etmen iyidir." yorumu yaptı.

Demba Ba, Chelsea forması giydiği 2014'ün nisan ayında, Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalinde karşılaştıkları PSG maçında 87. dakikada attığı golle Fransız takımını yarı finalden etmişti.

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