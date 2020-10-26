26 Ekim 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de PSG maçı hazırlıkları

Başakşehir'de PSG maçı hazırlıkları
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 26.10.2020 Giriş Tarihi: 26.10.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol , H Grubu'ndaki 2. maçında Saint-Germain ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 pas oyunuyla devam eden antrenman taktik çalışmayla sona erdi.

, 27 Ekim Salı günü saat 19.15'te yapacağı idmanla Saint-Germain maçı hazırlıklarını tamamlayacak ve kampa girecek.

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