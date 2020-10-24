24 Ekim 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Göksel Gümüşdağ'dan Karabağ açıklaması!

Burası eviniz gardaş
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 24.10.2020

Başkanı Gümüşdağ, ’ı, Villarreal maçında konuk etmelerinin gurur verici olduğunu, 3 maçı da onayladıklarını belirtti

Başkanı , 'ın da yer aldığı Avrupa Ligi I Grubu'nda temsilcisi 'ın Villarreal ile oynayacağı maçta sahalarını açacaklarını ve bundan onur duyacaklarını söyledi. "Biz hep şu duyguyu yaşarız, iki devlet tek millet" diyen Başkan Gümüşdağ, "Dostluklar ve kardeşlikler zor günde belli olur. Hemen onayını verdik. Hatta biz 3 maç onay verdik. Eğer diğer maçlara da onay verirse burada kendi evindeymiş gibi oynayacaklar. Karabağ'ı kendi stadındaymış gibi ağırlayacağız" ifadelerini kullandı.
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