23 Ekim 2020, Cuma

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir'de Junior Caiçara ameliyat oldu

Başakşehir'de Caiçara ameliyat edildi
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 23.10.2020

'nde RB Leipzig ile oynanan maçta aşil tendonu kopan , ameliyat edildi. Turuncu-lacivertli kulüp, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada Brezilyalı futbolcuya geçmiş olsun dileklerinde bulundu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada Caiçara'nın, 'nde 20 Ekim Salı günü oynanan Leipzig maçı sırasında meydana gelen Aşil tendonu kopması nedeniyle bir operasyona tabi tutulduğu bildirildi.

Kulüp başkanı , asbaşkan Mesut Altan, kulübün üst yöneticisi Mustafa Eröğüt ve teknik direktör 'un Brezilyalı futbolcuyu ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunduğu kaydedildi.


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