Alman basınından Başakşehir yorumu!
Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Leipzig'e ile karşılaştı. Başakşehir, RB Leipzig deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle eli boş döndü. Alman basını Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı. İşte o yazılar...
Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB Leipzig'e konuk oldu.
RB Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi RB Leipzig 2-0 kazandı. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti.
Almanya'da yayın yapan Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı.
Bild, 2 gol atan Angelino'dan gördüğü manşetinde 'Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı. 'José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor'
Kicker ise haberi, 'RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı' diyerek gördü.
Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Medipol Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama