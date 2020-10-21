21 Ekim 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Alman basınından Başakşehir yorumu!

Alman basınından Başakşehir yorumu!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 21.10.2020

Tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi gruplarında yer alan Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında 'e ile karşılaştı. Başakşehir, RB deplasmanından 2-0'lık yenilgiyle eli boş döndü. Alman basını Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı. İşte o yazılar...

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Medipol Başakşehir, H Grubu ilk maçında Alman temsilcisi RB 'e konuk oldu.

RB Arena'daki karşılaşmayı ev sahibi RB 2-0 kazandı. RB Leipzig'e galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikada Angelino kaydetti.

'da yayın yapan Kicker ve Bild de RB Leipzig - Başakşehir maçına geniş yer ayırdı.

Bild, 2 gol atan Angelino'dan gördüğü manşetinde 'Bu kel kafanın kuaföre ihtiyacı yok' yazdı. 'José Angelino (23), Leipzig'i tam olarak 999 seyirci önünde zafere götürdü. Dört dakikada 2 gol. İspanyol oyuncu, şehre kuaför sokmaya bile gerek kalmadan dikkatleri üzerine çekiyor'

Kicker ise haberi, 'RB Leipzig, yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna özel bir başlangıç yaptı. Leipzig, kendi sahasında zayıf olan Başakşehir'e karşı 2-0 kazandı' diyerek gördü.

Bu sonuçla RB Leipzig gruba 3 puanla başlarken temsilcimiz Medipol Başakşehir, Devler Ligi'ndeki ilk maçında puanla tanışamadı.

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