RB Leipzig-Medipol Başakşehir maçında Caiçara sakatlandı! Antalyaspor'a karşı oynayabilecek mi?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Medipol Başakşehir, Almanya Bundesliga ekiplerinden Red Bull Leipzig ile karşı karşıya geldi. Turuncu-lacivertlilerde mücadelenin 30. dakikasında Junior Caiçara sakatlandı ve sahayı sedyeyle terk etti. 31 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
Medipol Başakşehir'de sakatlık şoku yaşanıyor. Temsilcimiz, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçında Red Bull Stadyumu'nda RB Leipzig deplasmanına çıktı. Turuncu-lacivertlilerde Junior Caicara karşılaşmanın 30. dakikasında talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen yıldız sağ bek, sedyeyle saha dışına çıkarıldı ve ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caicara'nın yerine oyuna Berkay Özcan dahil oldu.
31 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'in 6. haftasında Antalyaspor ile oynanacak mücadelede forma giyip giyemeyeceği yapılacak tetkiklerden sonra belli olacak.
*Görüntü BeIN Sports'tan alınmıştır.
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