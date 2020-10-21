21 Ekim 2020, Çarşamba

BAŞAKŞEHİR FK

Julian Nagelsmann: Belki en iyi maçımız değildi ama kazanmayı başardık

Nagelsmann'dan maç yorumu! En iyi...
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 Giriş Tarihi: 21.10.2020

'nde temsilcimiz 'i 2-0 mağlup eden RB Leipzig'de teknik direktör , karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Nagelsmann "Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık" dedi.

RB Leipzig Teknik Direktörü , 'nde 'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

Kazanmayı hak ettiklerini belirten Alman teknik adam, "Bence kazanmayı hak ettik. Belki sezonun en iyi maçını oynamadık. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik ve bunu hak etmiştik. 2. golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e alanlar açıldı ama onlar da çok fazla şans yaratamadı. 2. yarıda 3-4 iyi kontra atak geliştirdik, 3. golü atabilirdik. Savunma yaptığımızda da iyi savunma yaptık." dedi.

"UMARIM M. UNITED MAÇINI DA KAZANIRIZ"

İyi oynamadan kazanmanın da önemli olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, "Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık. Umarım Manchester United maçını da kazanırız ve 6 puana yükseliriz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.

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