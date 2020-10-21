Julian Nagelsmann: Belki en iyi maçımız değildi ama kazanmayı başardık
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Başakşehir'i 2-0 mağlup eden RB Leipzig'de teknik direktör Julian Nagelsmann, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu. Nagelsmann "Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık" dedi.
RB Leipzig Teknik Direktörü Julian Nagelsmann, Şampiyonlar Ligi'nde Başakşehir'i 2-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
Kazanmayı hak ettiklerini belirten Alman teknik adam, "Bence kazanmayı hak ettik. Belki sezonun en iyi maçını oynamadık. İlk 20 dakika iyiydik, 2-0 öne geçtik ve bunu hak etmiştik. 2. golden sonra biraz yorulduk ve Başakşehir'e alanlar açıldı ama onlar da çok fazla şans yaratamadı. 2. yarıda 3-4 iyi kontra atak geliştirdik, 3. golü atabilirdik. Savunma yaptığımızda da iyi savunma yaptık." dedi.
"UMARIM M. UNITED MAÇINI DA KAZANIRIZ"
İyi oynamadan kazanmanın da önemli olduğunu söyleyen genç çalıştırıcı, "Belki en iyi maçımız değildi ama bazen sezonun bu aşamasında galibiyet gerekir ve bunu başardık. Umarım Manchester United maçını da kazanırız ve 6 puana yükseliriz. İlk hedefimiz gruptan çıkmak." ifadelerini kullandı.
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