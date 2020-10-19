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BAŞAKŞEHİR FK

Medipol Başakşehir Almanya'ya gitti

Başakşehir Almanya'ya gitti
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda RB Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak , grubun ilk maçı için Almanya'ya gitti.

İstanbul'dan özel uçakla Leipzig/Halle Havalimanı'na ulaşan turuncu-lacivertli ekip, buradan kentte konaklayacağı otele geçti.

Teknik direktör ve bir futbolcu, bugün TSİ 19.30'da karşılaşmanın oynanacağı RB Arena'da basın toplantısı düzenleyecek. , karşılaşma öncesi son antrenmanını da TSİ 20.00'de bu statta gerçekleştirecek.

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