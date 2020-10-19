19 Ekim 2020, Pazartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Başakşehir Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçına çıkıyor

Başakşehir Devler Ligi'nde sahne alıyor
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 19.10.2020

Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Medipol , H Grubu'ndaki ilk maçında 20 Ekim Salı günü RB Leipzig deplasmanına konuk olacak, turuncu-lacivertliler, Alman ekibiyle oynayacağı maçla tarihinde ilk kez Devler Ligi'nde mücadele edecek.

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda Leipzig, ve Saint-Germain ile eşleşen , ilk maçına yarın deplasmanında çıkacak. Leipzig ile karşılaşacak olan turuncu-lacivertliler, bu turnuvaya ilk defa gruplardan katılım göstermiş olacak. Arena'da oynanacak ve TSİ 22.00'de başlayacak maçta İspanya Futbol Federasyonundan Jesus Gil Manzano düdük çalacak.

ALMAN TAKIMLARIYLA ÜÇÜNCÜ DEFA

Başakşehir, daha önce Avrupa kupalarında Alman takımlarıyla iki defa eşleşti. Turuncu-lacivertliler, 2017-2018 sezonunda C Grubu'nda Hoffenheim'e dış sahada 3-1 mağlup olmuş, 'da ise sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrılmıştı.
Geçtiğimiz sezon da Avrupa Ligi J Grubu'nda ile rakip olan 'un takımı, evindeki ilk maçta Alman ekibiyle 1-1 beraber kalırken, Borussia-Park'taki müsabakayı 2-1 kazanmıştı.

LEIPZIG SADECE BEŞİKTAŞ İLE KARŞILAŞTI

Bundesliga temsilcisi Lepizig'in bugüne kadar karşılaştığı tek Türk takımı . İki takım, 20117-2018'de Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda mücadele ederken, siyah-beyazlılar, ilk maçı sahasında 2-0, rövanşı da Almanya'da 2-1 kazanarak rakibine puan şansı tanımamıştı.

LİGLERDE LEIPZIG İYİ DURUMDA

Başakşehir ve Leipzig'in liglerinde gösterdiği performansa baktığımızda ise Alman temsilcisi ön plana çıkıyor. Leipzig, Bundesliga'da 4 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik alarak topladığı 10 puanla lider konumda bulunuyor. Medipol Başakşehir ise son şampiyon unvanını taşıdığı 'e iyi başlayamadı. Okan Buruk'un öğrencileri, 5 maçta 3 mağlubiyet, 1 beraberlik, 1 galibiyet sonucu 4 puanla 19. sırada yer alıyor.

BAŞAKŞEHİR'DE 3 EKSİK

Turuncu-lacivertli ekipte Leipzig maçı öncesi 3 eksik futbolcu bulunuyor. Okechukwu Azubuike, Nacer Chadli ve Uğur Uçar sakatlıklarından dolayı yarın oynanacak zorlu müsabakada forma giyemeyecek.

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