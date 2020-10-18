RB Leipzig-Medipol Başakşehir maçını hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Süper Lig'in 5. haftası dev bir karşılaşmaya sahne oldu. Trabzonspor, sahasında Medipol Başakşehir'i ağırladı. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler yıldız oyuncuları İrfan Can Kahveci ve Edin Visca'nın golleriyle 2-0 kazandı ve 5 hafta sonunda ligde ilk galibiyetini aldı.