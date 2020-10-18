18 Ekim 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

RB Leipzig-Medipol Başakşehir maçını hakem Jesus Gil Manzano yönetecek

Leipzig-Başakşehir maçının hakemi açıklandı!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 18.10.2020

Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda yer alan Medipol Başakşehir, 20 Ekim Salı günü Red Bull ile karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi İspanyol Jesus Gil Manzano yönetecek.

Süper Lig'in son şampiyonu Medipol Başakşehir, tarihinde ilk Şampiyonlar Ligi maçına çıkmaya gün sayıyor.

Manchester United, Paris Saint-Germain ve ile birlikte H Grubu'nda yer alan turuncu-lacivertliler grubun ilk maçında Leipzig'e konuk olacak.

Öte yandan Medipol Başakşehir'in Alman temsilcisiyle oynayacağı karşılaşmanın hakemi de belli oldu.

20 Ekim Salı günü TSİ 22:00'de başlayacak mücadeleyi İspanya Futbol Federasyonu'ndan Jesus Gil Manzano yönetecek.

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