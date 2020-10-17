Okan Buruk: Galip geldiğimiz için mutluyuz
Süper Lig'in 5. haftasında Medipol Başakşehir, deplasmanda Trabzonspor'u 2-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrasında teknik direktör Okan Buruk açıklamalarda bulunurken, "Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.
Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, haklı galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada önemli takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü tekrar Avrupa müsabakası için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama