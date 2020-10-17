17 Ekim 2020, Cumartesi

BAŞAKŞEHİR FK

Okan Buruk: Galip geldiğimiz için mutluyuz

Buruk: Galip geldiğimiz için mutluyuz
BAŞAKŞEHİR FK
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Güncelleme Tarihi: 17.10.2020 Giriş Tarihi: 17.10.2020

'in 5. haftasında , deplasmanda 'u 2-0 mağlup etti ve ligdeki ilk galibiyetini aldı. Mücadele sonrasında teknik direktör açıklamalarda bulunurken, "Galip geldiğimiz için mutluyuz" dedi.

'in 5. haftasında , 'i konuk etti. Karşılaşma Başakşehir'in 2-0 üstünlüğü ile sona erdi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Medipol Başakşehir Teknik Direktörü , haklı galibiyet aldıklarını belirterek, "Bugün maç öncesi rakip kadrodaki eksiklikler bizim için avantajdı. Oyun olarak sahada kendi kalitemizi, kendi enerjimizi, istediklerimizi doğru bir şekilde hem taktiksel hem de fiziksel olarak üstünlüğümüzü sahaya koyduk. Pas yapan, pozisyona giren, gol atan, iyi savunma yapan takım olarak haklı galibiyet aldık. Biz özelikle golü bulduktan sonra oyunu götürdük. Oyuncularımı tebrik ediyorum. 4 haftalık zorlu bir süreç geçirdik. 5. haftada önemli takıma karşı galip geldiğimiz için mutluyuz. Salı günü tekrar Avrupa müsabakası için hazırlanacağız" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk: Galip geldiğimiz için mutluyuz

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