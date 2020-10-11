11 Ekim 2020, Pazar

BAŞAKŞEHİR FK

Kasımpaşa 0-5 Medipol Başakşehir | MAÇ SONUCU

Başakşehir'den gollü prova!
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 11.10.2020

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, ligin iki ekibi ve karşı karşıya geldi. Mücadeleyi turuncu-lacivertliler 5-0 gibi farklı bir skorla kazandı.

Milli maçlar nedeniyle ara verilen 'de, ile hazırlık maçında karşılaştı.

Mücadeleyi konuk ekip 5-0 kazandı. Turuncu-lacivertli ekip, ligin ilk 4 haftasında gol atamamıştı.

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