Giuliano transferinde flaş gelişme! Lisansı...
2017-2018 sezonunda Fenerbahçe forması da giyen Giuliano, transferin son günü Başakşehir kadrosuna katılmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.
BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?
Al Nasr'ın konuyu FIFA'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.
TEMSİLCİSİ REİS YORUM YAPMADI
Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis konuyla alakalı konuştu. Reis bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.
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