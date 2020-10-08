08 Ekim 2020, Perşembe

BAŞAKŞEHİR FK

Giuliano transferinde flaş gelişme! Lisansı...

Giuliano transferinde flaş gelişme! Lisansı...
BAŞAKŞEHİR FK
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Giriş Tarihi: 08.10.2020

2017-2018 sezonunda forması da giyen , transferin son günü kadrosuna katılmıştı. Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı.

'in döneminin son gününde kadrosuna kattığı, Brezilyalı orta saha oyuncusu ile ilgili ilginç bir iddia ortaya atıldı. kulübü 'la yollarını ayıran ve serbest statüde Başakşehir'le 3 yıllık sözleşme imzalayan Brezilyalı futbolcunun Arap kulübüyle yaşadığı ihtilaf nedeniyle transfer tescilinin yapılamayacağı ileri sürüldü.

BAŞAKŞEHİR'DE OYNAYAMAZ MI?
Al Nasr'ın konuyu 'ya taşıdığı ve oyuncunun şu an için Başakşehir formasıyla sahaya çıkamayacağı iddia edildi. Ajansspor'un haberine göre Suudi Arabistan'ta ortaya atılan bu iddialar, Giuliano ile Al Nasr arasındaki sorunun skandal boyutlarına ulaştığı ve kişisel bir takım hesapları açılacağı şeklindeki yeni iddialarla ileri boyutlara taşındı.

TEMSİLCİSİ REİS YORUM YAPMADI
Giuliano'nun temsilcisi Felipe Reis konuyla alakalı konuştu. Reis bu konularda hiçbir şekilde yorum yapamayacağını, gerekirse şirketleri adına basın sorumlusunun, ilerleyen günlerde, bir açıklama yapacağını söyledi.

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